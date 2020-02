Pubblicata dalla Caritas diocesana una nuova guida per chi è in difficoltà

Pubblicata e distribuita nei giorni scorsi dalla Caritas diocesana la “Guida per chi è in difficoltà. Informazioni utili”, giunta alla quinta edizione.

Un prezioso strumento per andare ulteriormente incontro alle esigenze essenziali delle persone che vivono uno stato di difficoltà. Trattandosi di una vera e propria “mappa” gli operatori possono indirizzare le persone verso i servizi che sono su tutto il territorio diocesano in modo chiaro e semplice, indicandone anche i contatti.

Il piccolo pieghevole, tascabile e resistente, aggiornato sia nei contenuti sia nella veste grafica, ha inoltre la particolare funzione di rendere consapevoli le persone dei luoghi pubblici e privati che operano per le realtà essenziali del vivere: dove mangiare, dormire, trovare vestiti, dove curare la propria igiene personale e poter imparare la lingua italiana, dove poter parlare con il proprio assistente sociale di riferimento, dove poter accedere ai centri di ascolto parrocchiali, dove poter risolvere i propri problemi legati al soggiorno sul territorio italiano. Tutto suddiviso in sei settori: emergenze, servizi sociali, parrocchie, cerca lavoro, stranieri, cerca casa.

Questo strumento non è solo per gli operatori Caritas, ma può essere richiesto da tutti gli enti e associazioni che operano nel settore sociale e a contatto con le persone in difficoltà (Comuni, parrocchie, terzo settore...).

Per informazioni contattare segreteria@caritas.savona.it o il numero 349.7120249