Carcare, il 13 febbraio la terza Lezione-Conversazione del Centro Culturale di Educazione Permanente S.G.Calasanzio

Giovedì 13 febbraio presso l’Aula magna del Liceo Calasanzio di Carcare, alle ore 20,45, si terrà la terza Lezione-Conversazione del Centro Culturale di Educazione Permanente S.G.Calasanzio nell’ambito del XXXVII Ciclo 2019-2020. Il tema della serata sarà “Leonardo: alle soglie della scienza moderna” con il Relatore prof. Mario Ferraro, docente del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Torino.

Il prof. Ferraro è uno degli sponsor principali del Centro Culturale Calasanzio, figlio di Florindo e Maria Ferraro, in memoria dei quali è intitolato questo XXXVII Ciclo. In riferimento al tema generale dell’anno ”Leonardo Da Vinci: Genialità e Attualità” il prof. Ferraro svilupperà la sua Lezione sull’aspetto scientifico illustrando quanto il Grande Genio avesse tracciato, così in ampio anticipo, le basi della Scienza Moderna.