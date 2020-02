Alassio: yoga in coppia a San Valentino per mamme e papà in dolce attesa

L’associazione di promozione sociale Free Yoga, in collaborazione con il centro Essere Yoga e Benessere di Alassio, offre un’opportunità da non perdere per le future mamme e papà in dolce attesa: il modo migliore per trascorrere un San Valentino unico.

Un’occasione per vedere la gravidanza come una possibilità di crescita, come coppia, come futuri genitori e come famiglia. Due ore in cui si praticherà yoga ma non solo, si impareranno tecniche di respirazione di analgesia naturale e tanto altro. Due ore pensate per sviluppare una comunicazione e una complicità profonda utili in gravidanza, durante il parto e anche nel post parto.