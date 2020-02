Apre ad Albenga lo sportello dell'agricoltura, un nuovo ufficio sul quale gli imprenditori agricoli della Città delle Torri potranno contare per sottoporre e risolvere le problematiche legate al loro settore. Dal consorzio irriguo e di bonifica al cuneo salino, dalla pulizia di rii e fossati alle iniziative legate alla promozione delle loro attività, di questo e molto altro si occuperà questo ufficio i cui responsabili saranno il geometra Graziano Floccia e il geometra Luca Sola.

"Ho fortemente voluto la creazione di questo ufficio e sono molto soddisfatta della sua realizzazione perché in questo modo gli imprenditori di questo che è il settore più importante dell’economia della piana avranno un interlocutore unico, chiaro e diretto e riusciranno ad avere, in modo più agevole, risposte ai loro quesiti - afferma l'assessore all'Agricoltura Silvia Pelosi - Gli imprenditori agricoli hanno bisogno di sostegno a livello amministrativo, per la promozione dei brand e di eventi che possano sostenere e diffondere la cultura del turismo enogastronomico”.

Sarà un ufficio pratico, aspetto che caratterizza l’Assessore Pelosi in ogni attività che porta avanti.

“Spero che possa essere un ufficio pratico e utile atto ad offrire un vantaggio concreto a questo mondo che ha bisogno di un grande sostegno, specie in questo momento. Lo sportello e un ufficio dedicato creato attraverso delibera di giunta dello scorso 6 febbraio, sarà particolarmente utile anche in vista della realizzazione del consorzio di bonifica a cui sto lavorando" conclude l'assessore Pelosi.