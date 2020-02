A Tovo San Giacomo arrivano cinque nuovi contenitori per deiezioni canine

Si chiama "Luisito, il bracco pulito" la simpatica mascotte che campeggia sui nuovi contenitori per la raccolta deiezioni canine in fase di posizionamento a Tovo San Giacomo.

Ne dà notizia il sindaco Alessandro Oddo attraverso il proprio profilo Facebook. Spiega il primo cittadino tovese: "In questi giorni sono in corso i lavori per il posizionamento lungo il territorio comunale di 5 nuovi contenitori per la distribuzione dei sacchetti e la raccolta delle deiezioni canine: saranno installati in via Accame all'altezza di via Neironi, via Oliveto, in via Lavrio a Bardino Nuovo, in via Briffi e in via Madonna delle Grazie - all'altezza del Santuario - a Bardino Vecchio.

Questi nuovi contenitori vanno ad associarsi agli altri 10 già presenti sul territorio che ricordo essere in via Accame, in piazza della Costituzione, in via Ferro, all'ingresso di via Teso, in borgata casa Boragni, 2 in via Portio a Bardino Vecchio, in piazza Nari e in via Bosi a Bardino Nuovo".