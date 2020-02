A10, aggiornamento programma chiusure notturne del tratto Aeroporto-Genova Prà

Sulla A10 Genova-Savona, nella notte tra il 12 e il 13 febbraio, sarà regolarmente aperto il tratto Genova Aeroporto-Genova Pra’, verso Savona ma nella stessa notte, sarà chiuso il tratto in direzione di Genova.



Di seguito, il programma delle chiusure notturne del tratto Genova Aeroporto-Genova Pra':



- verso Savona, dalle 21:30 di martedì 11 alle 5:30 di mercoledì 12 febbraio;



- verso Genova, dalle 21:30 di mercoledì 12 alle 5:30 di giovedì 13 febbraio;



- verso Savona, dalle 21:30 di giovedì 13 alle 5:30 di venerdì 14 febbraio.



In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Savona, si potrà entrare alla stazione autostradale di Genova Pra', per proseguire verso Savona; verso Genova, dopo l'uscita obbligatoria a Genova Pra', si potrà percorrere la viabilità ordinaria ed eventualmente entrare a Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.