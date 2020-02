Altare, degrado nelle aree ex Savam: incontro tra il Comitato e l'amministrazione comunale

Riqualificazione delle aree ex Savam di Altare. Ieri mattina si è tenuto un incontro tra il Comitato e l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Briano.

"Da parte del comune ci sarà una valutazione delle richieste indicate nella petizione per l'aspetto estetico - commentano dal Comitato - Non sono invece emersi elementi rassicuranti sull'effettivo inizio dei lavori".

Il Comitato ha manifestato forti perplessità sia sull'impostazione della pratica edilizia, sia sulla relativa convenzione tra il comune e la Città del Vetro, che necessita di essere conosciuta.

"Faremo una richiesta di accesso agli atti - concludono dal Comitato - In tale occasione si farà anche il punto sulle iniziative che l'amministrazione avrà deciso di assumere per imporre un doveroso miglioramento del decoro: sistemare un po' la recinzione e installare due luci di cantiere rosse non è assolutamente sufficiente".

Per il mese di marzo è stato fissato un nuovo incontro. Una tempistica necessaria per dare tempo agli uffici di fare i dovuti approfondimenti.