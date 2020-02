Calice Ligure, avviata la procedura per l'istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni

Con una determina emanata nella giornata di ieri, il Comune di Calice Ligure è pronto a varare il nuovo Albo Comunale delle Associazioni operanti sul territorio. Un passaggio previsto dal nuovo regolamento per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e patrocini approvato con delibera consiliare nello scorso mese di luglio del 2019.

Lo scopo è quello di riconoscere l’importante funzione che le associazioni svolgono a favore dello sviluppo della comunità calicese nelle sue più varie articolazioni, come spiega il sindaco Alessandro Comi: "Si tratta di un'iniziativa volta a mettere ordine nei rapporti tra associazioni ed enti pubblici, anche per l'organizzazione degli eventi ed una più efficace promozione, da farsi in comune accordo e con le tempistiche giuste. L'istituzione di questo Albo è una condizione essenziale per avere accesso ai contributi, ma anche per formalizzare il corretto 'modus operandi' tra l'entte pubblico e tutte quelle associazioni che non richiedono fondi ma svolgono un servizio di pubblica utilità all'intera comunità".

Le associazioni interessate sono quelle legalmente costituite con un proprio statuto o un atto costitutivo regolarmente approvato, senza fini di lucro e aventi sede legale nel territorio comunale, che svolgono attività e iniziative di utilità sociale in diversi ambiti, come quello sociale e assistenziale, istruzione e ricerca scientifica, culturale ed artistico, sportivo, ambientale, turistico, di promozione del tessuto economico sociale e della protezione civile.

L’iscrizione all’Albo è una condizione necessaria per accedere ai contributi ed ai benefici economici. Le domande potranno essere presentate entro il 28 febbraio a mano all’ufficio protocollo (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:45) o in alternativa con una mail PEC.