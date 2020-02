Celle, iniziano gli interventi di sostituzione dei lampioni: entro fine maggio 2857 punti luce a led

Hanno preso via i lavori per la sostituzione dei lampioni a led a Celle, iniziando principalmente dalle frazioni.

L'azienda energetica Engie Italia è stata scelta da Celle Ligure per realizzare quindi l’intervento di riqualificazione e gestione della pubblica illuminazione per un investimento che si attesta sui 900mila euro.

"Abbiamo partecipato al bando per avere la proprietà dei beni di tutti i lampioni e poterli così sostituire a costo zero. L'intervento si concluderà entro la fine di maggio- spiega il sindaco di Celle Caterina Mordeglia che da fine anno ha interrotto il contratto con Enel Sole - abbiamo previsto l'estrazione dei quadri elettrici comunali per rendere tutto più facilmente fruibile in caso di problemi elettrici".