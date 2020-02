Pietra Ligure, il Comune cerca un nuovo gestore per il bar del teatro Moretti e per il servizio di catering riservato agli artisti

In occasione della stagione teatrale 2020, il Comune di Pietra Ligure cerca un nuovo gestore per il bar del teatro Moretti e per il servizio di catering riservato agli artisti protagonisti degli spettacoli. Per il contratto relativo al doppio servizio, la cui durata va dal 20 febbraio al 24 aprile, il municipio pietrese è pronto a impegnarsi per una cifra pari a mille euro sulla quale i candidati dovranno presentare un'offerta al ribasso.