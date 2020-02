Trenitalia: "La scelta di consentire l’accesso solo ad alcune parti del Contratto di Servizio con la Regione Liguria è dettata dalla sensibilità dei dati contenuti"

"La scelta di Trenitalia di consentire l’accesso solo ad alcune parti del Contratto di Servizio sottoscritto con la Regione Liguria e non alle informazioni di dettaglio economico-finanziarie è dettata dalla sensibilità dei dati contenuti. Senza ostacolare l’applicazione dei principi di trasparenza, la decisione è il risultato di una valutazione aziendale basata esclusivamente sulla natura strategica delle informazioni. La diffusione di questi dati rischierebbe infatti di penalizzare la società in un mercato sempre più aperto alle dinamiche concorrenziali come quello del trasporto regionale". Così Trenitalia dopo aver depositato presso il Consiglio di Stato l'appello contro la sentenza del TAR Liguria che impone di rendere disponibili gli allegati del Contratto di Servizio 2018-2032.

"Pur rispettando la sentenza del Tar Liguria, Trenitalia ha legittimamente ritenuto di procedere alla relativa impugnazione presso il Consiglio di Stato, alla cui decisione non esiterà ad uniformarsi" concludono da Trenitalia.