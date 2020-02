Tamponamento sulla A10 tra Varazze e Celle Ligure: traffico riaperto su ogni corsia, ma si segnalano ancora code (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 11.03: questo il nuovo comunicato di Autostrade per l'Italia : " è stato risolto l'incidente precedentemente avvenuto nella galleria Cantalupo al km 30 che ha visto coinvolte tre autovetture e un mezzo pesante. Nell’incidente una persona è rimasta ferita. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Attualmente nel tratto interessato si transita su tutte le corsie disponibili e tra Arenzano e Celle Ligure si registrano 7 km di coda verso Savona ".

AGGIORNAMENTO ORE 10.36 : questo il nuovo comunicato di Autostrade per l'Italia : "Sulla A10 Genova-Savona, tra Arenzano e Celle Ligure verso Savona, ci sono 7 km di coda in aumento per un incidente tra un camion e 3 auto avvenuto all'altezza del km 30 all'interno della galleria Cantalupo. ll traffico scorre sulla corsia di marcia. A chi è in viaggio verso Savona si consiglia di uscire a Arenzano e rientrare a Celle Ligure dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitario".

AGGIORNAMENTO ORE 10.24 : coda di 6 km tra Arenzano e Celle Ligure per incidente. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Celle Ligure. Uscita consigliata provenendo da Genova: Arenzano.

AGGIORNAMENTO ORE 9.51: le persone rimaste coinvolte nel sinistro hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Questo il comunicato di Autostrade per l'Italia: "Sulla A10 Genova-Savona, tra Varazze e Celle Ligure verso Savona, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente tra un camion e 3 auto avvenuto all'altezza del km 30 all'interno della galleria Cantalupo. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. Chi è in viaggio verso Savona deve obbligatoriamente uscire a Varazze e rientrare a Celle Ligure dopo aver percorso la viabilità ordinaria, ma si consiglia di anticipare l'uscita ad Arenzano. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

Tamponamento a catena, pare in galleria, lungo l'autostrada A10. L'allarme è stato lanciato nel tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure in direzione del confine di Stato.

Sul posto i vigili del distaccamento di Varazze, i militi dell'emergenza sanitaria e la polizia stradale.

Disagi alla viabilità. Autostrade per l'Italia segnala code nel tratto interessato dal sinistro.