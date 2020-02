Voli privati: tutti i jet più richiesti per il noleggio

Negli ultimi anni il settore del noleggio di aerei privati è sempre più richiesto e apprezzato, non soltanto dalla clientela più esclusiva e facoltosa, ma anche da persone che preferiscono questo servizio ai posti in prima classe offerti dalle compagnie tradizionali. I voli privati permettono di raggiungere qualsiasi destinazione, comprese quelle servite da aeroporti di piccole dimensioni, inoltre è possibile risparmiare tempo e ricevere un trattamento davvero unico.

Al giorno d’oggi, le società mettono a disposizione un’ampia gamma di aeromobili, in grado di soddisfare ogni esigenza ed eseguire collegamenti aerei di qualsiasi tipo, dai voli a corto raggio fino a quelli intercontinentali. Ovviamente, è importante scegliere compagnie affidabili come Fast Private Jet, per contare su un jet privato in noleggio appartenente a una flotta moderna e, soprattutto, sicura.

I jet più apprezzati per i voli a corto raggio

Una forte richiesta nel settore arriva per i voli a corto raggio, comprese le tratte brevissime di appena 30 minuti. In questo caso, è possibile contare su jet privati cosiddetti entry level, i più piccoli disponibili, con spazio per 4 o 5 passeggeri e una percorrenza massima fino 3 ore circa a seconda del modello. Il grande vantaggio di questi aeromobili è la possibilità di decollare e atterrare su qualsiasi pista, comprese quelle molto corte e impossibili da utilizzare con i jet più grandi.

Tra i velivoli più utilizzati per questo servizio di corto raggio ci sono ad esempio il Citation Mustang e l’M2, oppure l’esclusivo Phenom 100EV. In alternativa, è possibile prenotare un volo breve a bordo di un light jet, velivoli compatti ma con una capacità superiore rispetto agli entry level, con spazio per 6 o 8 persone in base al modello e alla configurazione. Mezzi come il Nextant 400 XTi, il Phenom 300E e il Citation CJ3+ possono eseguire sia voli a corto che a medio raggio: una soluzione ideale per famiglie, piccoli gruppi ed esigenze lavorative.

Gli aerei migliori per i voli a medio e lungo raggio

Il noleggio di aerei privati vanta una richiesta elevata non solo per i voli brevi, ma anche per quelli a medio raggio con una durata fino a 5/6 ore. In questo caso è necessario optare per aeromobili più grandi, che garantiscono prestazioni migliori, una capacità a bordo fino a 8/10 posti a sedere e spazio sufficiente per i bagagli. Per i collegamenti tra l’Italia e le città europee, è possibile scegliere un velivolo della categoria midsize jet, aerei molto popolari con un ottimo rapporto qualità-prezzo, tra cui il Gulfstream G-150, che ospita fino a 7 passeggeri e copre 3 ore di volo, oppure il Learjet 60 con capacità fino a 8 persone.

Altrimenti, sono disponibili i mezzi classificati come super midsize jet, velivoli davvero esclusivi in grado di fornire interni lussuosi e confortevoli, più spazio a bordo e una maggiore autonomia in volo. Ad esempio, per un collegamento da Londra a New York è possibile noleggiare il Praetor 600, con spazio per 10 passeggeri, una copertura fino a 7.441 Km e la possibilità di imbarcare 12 valigie grandi. Un servizio adeguato è anche quello offerto dal Challenger 350, la cui autonomia è di quasi 6 mila Km, potendo ospitare fino a 9 persone e 10 bagagli di grandi dimensioni.

I jet più esclusivi con grande capacità e autonomia

Quando le esigenze crescono aumentano anche le dimensioni dei velivoli, perciò per gruppi più numerosi è necessario noleggiare aerei privati come i velivoli heavy jet e ultra long range. Nel primo caso, si tratta di jet con una capacità fino a 13 persone, con servizi a bordo come la connessione Wi-Fi e la divisione interna in aree separate, una soluzione che consente di lavorare o riposare e godersi il volo allo stesso tempo.

Basta noleggiare aerei privati come il Legacy 650E, con capacità fino a 14 persone e 7.223 Km di autonomia, oppure viaggiare a bordo del Falcon 200 se il gruppo non supera i 10 passeggeri.

Per i voli più lunghi come le tratte intercontinentali tra l’Italia e gli Stati Uniti, oppure verso il Giappone, la Cina o il Sud America, la scelta migliore è senza dubbio il noleggio di un jet ultra long range. Questi velivoli assicurano fino a 14 ore di volo, come ad esempio il Gulfstream G650ER che garantisce spazio per 19 passeggeri, una percorrenza fino a 13.890 Km e interni di lusso.

Leggermente più compatto è il Global 6000, con autonomia di 11.100 Km e capacità fino a 16 persone. Altrimenti, per noleggiare un jet di grandi dimensioni è possibile optare per il BBJ Max della Boeing, con capacità fino a 30 persone e prestazioni simili a quelle di un piccolo aereo di linea.