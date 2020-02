Al liceo "Giordano Bruno" la terza edizione di "Albenga in Lingua"

Dopo il successo di “Albenga in cultura”, la “Notte del Classico” e “Albenga in Scienza”, il liceo Giordano Bruno propone al territorio la terza edizione di “Albenga in Lingua” con il patrocinio del Comune della Città di Albenga.

Il 13 febbraio 2020, dalle 14.30 alle 18.00, gli studenti del Liceo linguistico saranno lieti di proporre alla cittadinanza un piacevole assaggio della cultura europea contemporanea e del passato. I laboratori, frutto della stretta ed empatica collaborazione fra studenti e docenti, prevedono attività dedicate alle quattro lingue oggetto di studio presso il nostro Liceo (inglese, francese, tedesco, spagnolo), per avvicinare in modo divertente grandi e piccini alla cultura e tradizioni dei paesi stranieri.

In ciascuno dei quattro corridoi presenti presso la sede di Via Dante, gli alunni saranno impegnati in laboratori di diversa natura:

rappresentazioni teatrali in lingua originale:

- “Mary Poppins”

- “Le bourgeois gentilhomme” di Molière, “La lièvre et la tortue” di La Fontaine

- “El traje mágico del emperador”, versione moderna del racconto medievale di Don Juan Manuel

- “Hanni & Nanni”, versione rivisitata di Hänsel und Gretel dei fratelli Grimm

laboratori di ballo, musica e canzoni, compresi testi rap scritti dagli alunni stessi

e infine giochi coinvolgenti per tutte le età, come el juego de la oca, combinando los colores, les animaux de la ferme et la pyramide de aliments.

All’ingresso del Liceo, al punto accoglienza, sarete accolti da studenti ciceroni, le vostre guide nel divertimento assicurato tra le creative e fantasiose scenografie messe a punto dal nostro Liceo Artistico!

Sarà l’occasione per trascorrere un pomeriggio in allegria e spensieratezza in un’atmosfera plurilingue!