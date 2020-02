Albenga festeggia San Valentino: ritornano le spettacolari proiezioni sui monumenti della città

Albenga celebra San Valentino, la festa degli innamorati. E proprio l'amore sarà al centro delle iniziative in programma nel fine settimana, lo ha svelato il sindaco ingauno Riccardo Tomatis ai microfoni di Radio Onda Ligure 101: "Albenga si è preparata a questi giorni di San Valentino - spiega il primo cittadino - abbiamo di nuovo proposto le proiezioni architetturali sui monumenti, con questa volta il tema dell'amore declinato in vari aspetti però sempre con una valenza artistica.

La cultura diventa l'elemento dominante anche nelle proiezioni di San Valentino: sui nostri monumenti verranno proiettate delle opere d'arte famose, di autori famosi, che non vi anticipo perché merita andarle a vedere.

Al coronamento di tutto questo anche una serie di iniziative legate proprio all'amore, non ultima la 'tre giorni del cioccolato': tre giornate che andranno in scena nel fine settimana, con il cioccolato come tema legato all'amore".