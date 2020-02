Alla Bit Varazze svela il nome del sito turistico

È stato presentato alla Bit di Milano in una conferenza all'interno del padiglione della mia Liguria il nuovo sito di promozione turistica della Città di Varazze, lo potrete consultare digitando https://portamiavarazze.it/.

Un sito facilmente consultabile, divertente e dinamico che ha nel suo interno la narrazione delle 7 meraviglie di Varazze e tante curiosità.

"È la seconda volta - spiega il Sindaco Alessandro Bozzano - che la Città di Varazze partecipa ad una fiera di settore così importante. Questa volta grazie alla collaborazione con Agenzia in Liguria, l'agenzia di promozione della Regione".

"Attraverso il programma mymatching - continua Bettina Bolla, assessore al turismo di Varazze - abbiamo incontrato molti tour operator russi, olandesi, ucraini, consorzi italiani, magazine per la promozione della cultura, del cicloturismo e del target family con cui abbiamo ferma intenzione di iniziare a collaborare".

Il turismo di Varazze ha bisogno di essere narrato e comunicato attraverso queste fiere, anche il portale di Città di Varazze che ha avuto il primo giorno migliaia di visualizzazioni, va in quella direzione. Infatti, ha al suo interno una brochure di 25 pagine che sarà a breve pubblicata in formato cartaceo e che potrete trovare già in formato digitale sul sito.