Conferenze "Itinerario Scienza e Natura - Bestiacce in Tribunale": appuntamento il 15 e il 16 febbraio a Finalborgo

Doppio appuntamento questo fine settimana al Palazzo del Tribunale di Finalborgo con due conferenze di approfondimento dell’Itinerario “Bestiacce in Tribunale” realizzato per sensibilizzare il pubblico su un corretto e consapevole approccio a quella fauna che per aspetto, tradizione, superstizione o semplice paura, è oggetto di ribrezzo, persecuzione e atti ostili deliberati o involontari. Prima e dopo le conferenze sarà possibile visitare l’itinerario. L’ingresso è gratuito.

Sabato 15 febbraio ore 17,00

Conferenza

Chi mangia e chi viene mangiato

Ecosistemi, catene e reti alimentari e dinamiche degli ecosistemi nella storia della terra. Evoluzioni ed estinzione. Specie autoctone e aliene

Relatore: Ivan Borroni

Domenica 16 febbraio ore 21,00

Conferenza

Bestiacce nel passato

Dall’uovo ai dinosauri come si è evoluta la vita sulla Terra? Una domanda alla quale gli scienziati moderni e passati hanno cercato di dare una risposta, spesso scontrandosi con la sensibilità religiosa. Un’avventura nei misteri della vita per cercare di capire come sono apparsi i dinosauri, se sono davvero scomparsi o se invece ci sono molto più vicini di quanto pensiamo. Maestro di questo viaggio sarà un’autorità in materia sir Charles Darwin.

Relatore: Michele Pregliasco