Albisola Superiore, il capogruppo di minoranza Baccino fuori dal PD, la maggioranza: "Decisione di poco garbo"

"Abbiamo appreso con sorpresa la notizia dell’uscita dal PD del capogruppo di minoranza e consigliere Baccino poiché non sono passati neppure 12 mesi dalle elezioni comunali per le quali ha contato sul sostegno (di una parte) degli elettori di centrosinistra e dei seguaci del circolo Albisolese". Esordisce così la nota del gruppo di maggioranza "La Nostra Città con Garbarini Sindaco" dopo l'aver appreso dei movimenti interni alla minoranza consiliare.

Continuano poi dai banchi dell'amministrazione: "Scaricare il partito dopo soli pochi mesi, una decisione di poco garbo anche per un contesto politico ristretto come quello Albisolese".

"D’altronde questa notizia rimane coerente con la linea divisiva di quella parte politica che, anziché unirsi, quando c’è bisogno si separa e, persino a livello cittadino, quando il nostro sindaco, ancora prima della campagna elettorale, aveva proposto un accordo per un progetto condiviso e ampio per il governo della città, aveva trovato una porta chiusa e interlocutori sordi" continuano.

"Per quanto riguarda il Pd e le sue critiche ad alcune recenti posizioni della nostra maggioranza relative a notizie degli ultimi giorni, lo ringraziamo per averci ricordato di esserci dopo mesi di silenzio, ma le rispediamo al mittente invitandolo a concentrarsi su chi li “usa” e poi li getta".

"Soprattutto perché deve essere una novità davvero poco gradita - accusano i rappresentanti della maggioranza - quella che un candidato sindaco ha voluto e potuto contare sui voti di una buona parte di cittadini albisolesi che si riconoscevano più nell’ideale rappresentato che nella proposta elettorale, per questo sarebbe stato più corretto che le persone potessero scegliere liberamente senza vincoli a simboli di appartenenza anche perché poi sappiamo tutti com’è andata. A maggior ragione adesso che il Pd non avrà più nemmeno un rappresentante in consiglio comunale nemmeno 'sotto copertura' civica" conclude con un pizzico di pungente ironia la nota.