Savona, in Sala Rossa mercoledì 12 appuntamento con l'ex direttore generale Rai Pier Luigi Celli

Traslocano per un pomeriggio gli appuntamenti culturali curati da Ubik, e dalla classica sede di Corso Italia mercoledì 12 febbraio ci si sposterà nella Sala Rossa del municipio per l'incontro con l'ex direttore generale tra le altre della Rai, Pier Luigi Celli.

Lo scrittore, manager in passato anche di Università Luiss “Guido Carli” ed Unicredit, presenterà il suo libro dal titolo "Il potere, la carriera e la vita. Memorie di un mestiere vissuto controcorrente" (Edizioni Chiarelettere).

Gli errori, i vizi, i riti, le responsabilità degli uomini di potere nella testimonianza di un Grande manager d’azienda. E i suoi consigli. Il potere può essere una malattia e bisogna essere capaci di guarirne. Parola di chi il potere l’ha gestito per molti anni essendo stato dirigente di Olivetti, di Eni, Enel, Unipol, Rai, Poste italiane, Luiss, e che in questo libro prova a raccontarsi e a rovesciare molti luoghi comuni sul mestiere del manager. La sua ricetta è diretta e sorprendente: mettere al centro le emozioni che, se ben governate, costituiscono la vera risorsa di una persona e di un’azienda.

Per questo, secondo Celli, gli ambienti di lavoro devono essere concepiti in modo che “ognuno possa esprimersi al meglio secondo potenzialità e forme di intelligenza specifica”. Non è facile. C’è molto da svecchiare. Le logiche aziendali del Novecento fondate su gerarchie verticali e l’evidenza dei soli numeri come criterio decisionale fondamentale stanno rivelando tutta la loro incongruità. Le persone non sono numeri e “non è una scelta intelligente quella di usare gli uomini solo come macinatori di risultati”.

Un libro che si legge con passione perché sincero e rivelatore, tra ricordi personali e ricette per affrontare le grandi trasformazioni che stanno rivoluzionando il mondo dell’impresa.

L'appuntamento è fissato alle ore 18 e verrà introdotto da Renata Barberis, con l'intervento di Alessandro Berta, direttore dell'Unione Industriali della Provincia di Savona.