Il 14 e 15 marzo la 27esima edizione del Trofeo Laigueglia Mtb

L’appuntamento del 14 e 15 marzo con la 27esima edizione del Trofeo Laigueglia di Mtb si va arricchendo via via di personaggi facendo lievitare il valore delle gare del weekend.

La prova ligure, tornata ormai da qualche anno a essere un ambitissimo cross country dopo qualche stagione di passaggio alle Granfondo, avrà infatti alla partenza la nazionale svedese, in preparazione per i principali impegni della stagione ma soprattutto impegnata a raccogliere importanti punti ai fini del ranking Uci, che determinerà in primavera i contingenti olimpici di ogni Paese. Accanto a una vecchia conoscenza come Emil Lindgren, con un passato nella Bianchi, possibile quindi che vedremo al via sui sentieri liguri anche Ida Jansson, considerata tra le migliori Under 23 al mondo.

La ricerca di punti porterà a Laigueglia anche il meglio della Mtb italiana: domenica intanto i fratelli Luca e Daniele Braidot saranno già a Laigueglia, ma in versione stradisti, per prendere parte al Trofeo riservato ai professionisti vestendo la maglia della nazionale. Una sfida quindi di altissimo profilo, una sorta di anticipo della Coppa del Mondo che coinvolgerà anche tanto pubblico e proprio pensando a loro gli organizzatori stanno pensando a tutta una serie di iniziative di contorno per rendere il weekend indimenticabile.

Nel centro del paese, quindi non propriamente a ridosso del percorso di gara, verrà montata una pista di pump track, per permettere a piccoli e grandi di divertirsi in sella alle loro due ruote per compiere le più diverse evoluzioni. Inoltre sono previsti e-bike test e convegni su molti aspetti dell’attività ciclistica, senza dimenticare le attrazioni presenti all’interno dell’ampio villaggio espositivo.

Intanto il percorso di gara è già stato ricontrollato e pulito ed è disponibile per essere provato in allenamento. La sua lunghezza è di 4.284 metri, con tanta salita e passaggi tecnici che certamente faranno selezione all’interno delle varie prove previste: ricordiamo che al sabato si svolgeranno le gare delle categorie assolute, con la prova Open femminile alle 12:30 e quella maschile alle 14:30, mentre domenica toccherà alle gare giovanili al mattino e, alle 13:45, alla prova amatoriale.