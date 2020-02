Meteo, cielo sereno ovunque con venti moderati. Nella notte temperature sottozero nell'entroterra

Diramato questa mattina da Arpal il consueto bollettino di vigilanza meteorologica per la Regione Liguria.

Per oggi, mercoledì 12 febbraio, non ci fenomeni meteo da segnalare.

Domani, giovedì 13 febbraio, l'arrivo di un rapido sistema frontale atlantico determinerà, a partire da metà giornata, deboli piogge diffuse su Centro-Levante con cumulate localmente significative su C. Possibili rovesci in serata. Migliora a partire da Ponente. Dal pomeriggio rapida intensificazione della ventilazione di libeccio fino a forte (50-60 km/h) su BC e rilievi di DE, forte con raffiche fino a burrasca (60-70 km/h) su A, specie lungo le coste esposte. Moto ondoso in aumento fino a localmente agitato in serata su tutte le coste, per onda da S-SW.

Venerdì 14 febbraio, il fronte atlantico si sposterà verso Sud EST favorendo un miglioramento delle condizioni già durante le notte; residue piogge e rovesci su C in esaurimento entro le prime ore del mattino. Nelle prime ore della notte venti ancora forti meridionali su AB con raffiche fino a 50-60 km/h, in attenuazione durante le prime ore del giorno. Nelle prime ore della notte mare localmente agitato su tutte le coste, per onda da S-SW, in calo a partire da Ponente nel corso della mattinata.

Intanto questa mattina intanto il cielo sereno praticamente ovunque con venti moderati, localmente forti settentrionali (all’alba raffica a 74 km/h a Fontana Fresca, sulle alture di Sori-Genova). Il mare è molto mosso.

Nella notte sono tornati i valori sottozero nelle zone interne mentre, in costa, anche per effetto favonico si sono raggiunte temperature decisamente elevate. Per esempio Genova Centro Funzionale all’1.30 segnava 10.2, alle 3 15.6; Savona Istituto Nautico alle 8 era scesa a 11.7 dopo aver toccato alle 4 15.4 gradi. A Imperia Osservatorio Meteo Sismico la minima è stata invece di 9.9, a La Spezia 6.2.

Dicevamo dei valori sottozero: la minima più bassa, -4.1, a Sassello (Savona), seguita da Cabanne (Rezzoaglio, Genova) con -3.9 e da Calizzano (Savona) con -3.7. Nell’imperiese minima a Colle di Nava con -2.7, nello spezzino a Casale di Pignone (Zignano) con 0.1.

Alle 10 temperatura massima di 17.1 a Castellari (Pietra Ligure, Savona), mentre Calizzano e Murialdo, nell’entroterra savonese, sono ancora sottozero e segnano -0.7.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.