Parte "Big you up!", la sfida per i giovani che vogliono rivoluzionare il mondo del turismo, in Liguria e in Italia (VIDEO)

Il 28 febbraio prossimo partirà Big You Up!, il contest per i giovani che vogliono mettersi in gioco creando nuove esperienze nel mondo del turismo, pensate e dedicate ai loro coetanei. Il progetto, lanciato dal CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario, nato da Confcommercio e Manageritalia dopo il grande di successo di BIG - Business Intergenerational Game) e patrocinato da Regione Liguria, è rivolto ai ragazzi fra i 18 e i 29 anni, studenti ITS, laureati o laureandi e da loro la possibilità di presentare la propria idea per rilanciare, reinventare, vivere in maniera diversa, innovativa e coinvolgente un’attività turistica destinata ai giovani.

Tutti i progetti presentati saranno analizzati e valutati da una giuria di esperti qualificati, che andranno a selezionare 10 progetti. I 10 finalisti potranno presentare la loro idea, a Roma, di fronte alla giuria di esperti, che decreteranno i 3 vincitori finali. Infine grazie al contributo di Manageritalia Liguria è stato istituito un premio ad hoc di 3mila euro, che andrà al miglior progetto dedicato alla Liguria.

Big You Up! ha come obiettivo quello di fondere l’esperienza tra giovani, manager e imprenditori, avvicinando i primi ai contesti aziendali – come imprese e Start Up – e al territorio, premiandone creatività e originalità. Vuole essere un laboratorio in cui i ragazzi possono sfidarsi nel creare la miglior customer experience.

“Lo sviluppo e la crescita del turismo in Liguria passa anche attraverso iniziative come questa – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti –. Negli ultimi anni il settore, sempre più strategico per la nostra regione, si è evoluto in maniera rapida e costante: il nostro ruolo è stare al passo coi tempi, continuare a promuovere il territorio, l’abbiamo fatto al Festival di Sanremo e due giorni fa alla BIT di Milano, puntare su idee innovative e su un mercato di grandi potenzialità come quello dei più giovani. Vogliamo ribadire il nostro messaggio: la Liguria è una terra bellissima, aperta, fatta di paesaggi, cultura e divertimento, e ovviamente di esperienze. Ai ragazzi il compito di reinventare tutto questo, per rendere la nostra terra ancora più attrattiva”.

“La chiave del progetto, di grande valore, è il termine esperienza – spiega il commissario straordinario dell’Agenzia in Liguria Pierpaolo Giampellegrini – perché attorno a questo concetto ruota tutto il modo di fare turismo del presente e del futuro: pensare e ripensare le potenzialità della Liguria in termini di esperienza, di attività studiata per i giovani significa aprirsi a nuove opportunità, continuare a promuovere questa terra come luogo non solo splendido, ma come luogo da vivere appieno, da assaporare, e capace di soddisfare le esigenze delle persone più diverse”.

"Voglio fare i complimenti agli ideatori di Big You Up! per la bontà dell'iniziativa che appoggiamo in toto – commenta l’assessore al Turismo Gianni Berrino - in quanto crediamo nei giovani e perché siamo convinti che i loro progetti daranno un importante contributo di idee per un ulteriore sviluppo del turismo in Liguria, settore su cui puntiamo tantissimo".

“Manageritalia Liguria – dichiara la presidente Monica Nolo – è da sempre impegnata a supportare iniziative sul territorio, specialmente se dedicate ai giovani. In questo caso, oltre a promuovere Big You Up! abbiamo voluto istituire un premio speciale “Regione Liguria” da destinare al miglior progetto che avrà come riferimento la nostra regione. Manageritalia Liguria metterà a disposizione un budget di 3.000 euro e l'affiancamento di manager esperti per consentire al vincitore di trasformare la propria idea in un progetto concreto. Riteniamo che anche attraverso queste iniziative si possa contribuire alla crescita del nostro tessuto economico fornendo un’opportunità ai giovani di dare vita alla propria impresa rimanendo sul territorio".

“Come Confcommercio Genova siamo contenti di collaborare con Manageritalia Liguria e sostenere il progetto Big You Up! – afferma Daniele Pallavicini presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Genova -. Come Presidente del Gruppo Giovani, poi, non posso che condividere questa iniziativa dedicata appunto ai giovani che hanno idee e hanno così l’occasione per esprimerle. Il turismo rappresenta una opportunità fondamentale per la nostra città e per la nostra Regione e pertanto ogni idea innovativa e valida è sicuramente da valutare e da tenere in considerazione. Confcommercio Genova, come noto, è l’associazione maggiormente rappresentativa delle imprese del settore turismo e quindi ci mettiamo a disposizione per dare il nostro supporto per la migliore riuscita dell’iniziativa".

Per partecipare al contest i giovani, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, laureandi o laureati non occupati al momento dell'iscrizione (provenienti da qualsiasi università italiana o da ITS), dovranno iscriversi sul sito apposito entro il 28 febbraio 2020 e presentare il proprio progetto entro il 29 marzo 2020.

Le 3 migliori proposte riceveranno un riconoscimento economico da investire in attività formative o di consulenza per la realizzazione di un’idea imprenditoriale. "Un’occasione per i giovani di mettersi ancora una volta alla prova valorizzando il territorio - dichiara Pietro Luigi Giacomon, Presidente di CFMT -. I ragazzi che hanno partecipato a BIG (Business Intergenerational Game) hanno dimostrato di avere molte idee innovative e molta voglia di metterle in pratica”.