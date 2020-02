Welfare e innovazione sociale, a Savona in un convegno i risultati dell'Università di Genova

"E' rivolto a tutti ai savonesi, dagli assistenti sociali a tutto il mondo del terzo settore. Il welfare non è un problema di una parte della popolazione, siamo tutti noi, dobbiamo concepirlo in una maniera diversa, tutti noi facciamo parte del comune e il comune può fare qualcosa per noi, nel momento in cui sappiamo ciò che ci circonda, quali sono le risposte al quale possiamo accedere".

L'assessore ai servizi sociali Ileana Romagnoli ha presentato in comune a Savona, insieme al sindaco Ilaria Caprioglio e al dirigente Walter Ziliani, il convegno "Welfare e innovazione sociale" che si terrà al Priamar il prossimo 18 febbraio dalle 9 alle 18.

"Non sarà un convegno nel quale racconteremo solamente quelle che sono state le interviste, un racconto della situazione savonese fatto dall'Università di Genova, ma invece è un punto di partenza per poter lavorare. Al mattino ci saranno diverse relazioni e la presentazione dello studio, al pomeriggio si lavorerà già su questo per riuscire in che modo si può fare innovazione sociale" continua l'assessore Romagnoli.