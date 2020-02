Vigili del Fuoco in azione a Pietra Ligure in seguito alla segnalazione di una fuga di gas all'interno di una palazzina di via Don Giuseppe Guaraglia. L’allarme è scattato intorno alle ore 19.00 di oggi, mercoledì 12 febbraio.

Secondo quanto riferito, la situazione sarebbe ritornata sotto controllo e non si segnalano gravi conseguenze.