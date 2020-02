Savona, scontro tra auto in largo G. de Meo: due codici gialli al San Paolo (FOTO e VIDEO)

Incidente stradale questa mattina a Savona. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 7 in largo G. de Meo/via Aurelia e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, il sinistro ha coinvolto due automobili (una Dacia Sandero amaranto contro una Smart grigio-nera). Sul posto i vigili del fuoco, la Croce Oro Mare di Albisola, la Croce Verde di Albisola Superiore e la polizia locale.

Bilancio del sinistro: due persone in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito disagi con code lungo la via Aurelia in entrambe le direzioni.