La Liguria in tavola: il panino "Finalborgo" sbarca in Lombardia (FOTO)

Resta un marchio apprezzato quello ligure in ambito enogastronomico. Non solo per la qualità e la varietà dei prodotti, ma anche per il fascino e la tipicità che evocano i suoi toponimi caratteristici.

E così dopo la focaccia "Camogli", un must degli ultimi anni nelle vetrine dei banconi dei ristoranti Autogrill di tutta Italia, anche la provincia di Savona avrà il suo panino. Si tratta del "Finalborgo", prodotto dalle caffetterie snack di CIR Food "Chiccotosto", presenti tra Lombardia ed Emilia Romagna.

Pane nero ai multicereali, mozzarella bufala dop, pomodoro fresco ed un tocco di Liguria con una spalmata di pesto alla genovese. Questa la proposta che i ristoranti hanno presentato all'EXPO di Milano 2015 e commercializzata dai ristoranti del colosso della ristorazione italiana.

La segnalazione è arrivata sul neonato gruppo Facebook "Sei di Finalborgo se...", nato da pochi giorni e già diventato un ricco ed affascinante contenitore di immagini e curiosità, una vera vetrina per il borgo medievale.