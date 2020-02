Come utilizzare gli Articoli promozionali nel marketing aziendale

Per quale motivo un'azienda dovrebbe usare degli articoli promozionali come i gadget? Come distribuire in modo efficace i propri gadget aziendali e perché farlo in modo continuativo?

Perché in piena epoca digitale, dove alla stampa, alla radio e alla televisione si sono aggiunti i siti web, i blog, i social network e gli annunci sponsorizzati sui motori di ricerca, si dovrebbe investire in un oggetto fisico come un gadget?



Gli articoli promozionali di questo tipo sono doppiamente importanti proprio perché siamo in piena epoca digitale.

Basti pensare che fino a qualche decennio fa, per avere buone speranze di assicurarsi un cliente a vita, spesso bastava 'arrivare prima degli altri', spiegare le caratteristiche dei propri prodotti e servizi, sottolineare i vantaggi dell'acquisto e gli svantaggi del non acquisto. Da lì in poi, fino a quando i prodotti e i servizi avrebbero continuato a soddisfare le esigenze del cliente, egli sarebbe rimasto fedele al marchio. Insomma, era sufficiente avere un buon prodotto, un buon tempismo, un buon venditore e una buona stretta di mano. Oggi i clienti vanno invece conquistati e riconquistati giorno dopo giorno, per il semplice fatto che abbiamo a che fare con clienti sempre più informati, e bombardati continuamente da offerte commerciali attraenti. Ebbene, gli articoli promozionali possono costituire il punto di svolta per una strategia di marketing per pensata.



Come inserire i gadget personalizzati nella strategia di marketing

Siamo chiari, non stiamo dicendo che basteranno degli articoli promozionali per portare al successo la tua azienda. Diciamo invece che dei gadget aziendali – come le borracce personalizzate, le pennette USB, i tappetini per il mouse personalizzati, le tazze personalizzate – ben inserite all'interno di una strategia di marketing completa possono fare la differenza.

Quali sono le caratteristiche vincenti dei gadget personalizzati? L'essere differenti, unici e poter dare sfogo alla creatività. Se scelti con cura, e quindi utili, i gadget aziendali mantengono il nome della tua azienda di fronte agli occhi del cliente a lungo, così da ricordare continuamente il brand aziendale. E poi si tratta di oggetti pubblicitari concreti, misurabili, tangibili e convenienti. Basti pensare al confronto di spesa con i media come televisione e radio. Ebbene, con una tazza personalizzata sulla scrivania, quello stesso potenziale cliente vedrà tutti i giorni il brand, con una spesa di pochi euro.



Ecco perché le aziende usano gadget aziendali mirati. E le occasioni in cui gli articoli promozionali possono essere usati sono tantissime. Parliamo infatti del lancio di un nuovo prodotto o di un nuovo servizio, della partecipazione a una fiera del settore, del ringraziamento a un cliente per un acquisto importante o per la sua fedeltà, per una ricorrenza particolare, per un meeting speciale oppure per una semplice visita aziendale. Di volta in volta ci si dovrà spostare tra la distribuzione a pioggia di gadget personalizzati economici e tra il dono di un singolo regalo aziendale di valore, senza trascurare ovviamente tutte le gradazioni intermedie.



Una volta che si decide di investire una parte del proprio budget per il marketing nell'acquisto e nella personalizzazione di gadget aziendali, tutto sta nello scegliere quello più efficace. Non si tratta di un lavoro semplice, è vero: esistono centinaia e centinaia di articoli personalizzabili diversi, che diventano migliaia se si pensa a tutte le versioni possibili. Non bisogna però lasciarsi prendere dalla pigrizia, selezionando un gadget personalizzato a caso tra tutti quelli disponibili: è bene pensare a qual è la propria clientela, a quali sono gli interessi e le necessità del pubblico che si vuole attirare, così da assicurarsi di scegliere dei gadget personalizzati che saranno effettivamente apprezzati dai clienti e potenziali tali.

E questo è fondamentale: prima di acquistare dei gadget aziendali personalizzati per rafforzare le strategie di marketing, va accuratamente scelto l'omaggio sulla base del proprio target di riferimento.