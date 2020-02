Albenga, un San Valentino all'insegna della dolcezza con l'evento "Choco in Love"

San Valentino ad Albenga non dura solo un giorno grazie alle proiezioni che fino al prossimo 23 febbraio porteranno l’“Amore nell’Arte” sui monumenti e i principali edifici del Centro Storico cittadino.

Il successo, così come avvenuto a Natale, è stato riconfermato e l’interesse su Social, testate giornalistiche e televisioni locali e non è alto, ma il Comune di Albenga non si ferma qui e organizza tantissime iniziative che per tutto il mese animeranno la città regalando a residenti e turisti romanticismo e dolcezza.

Cosa più si addice a San Valentino e alla dolcezza se non il cioccolato? Ecco che da venerdì 14 a domenica 16 febbraio in piazza San Michele e piazza IV Novembre ci sarà “Choco Art” a cura dell’Associazione "AssoDolciai".

La “Fiera del Cioccolato” è una manifestazione all’insegna del piacere del gusto e del palato dedicata a tutti, dai bambini agli anziani passando per i giovani innamorati e non.

Tanti assaggi e cioccolatini per tutti i gusti, ma anche laboratori ogni pomeriggio per capire da vicino il “mondo del cioccolato”, la cultura e l’arte dei maestri cioccolatieri cimentandosi in prima persona nella creazione del “cioccolatino perfetto”.

I 15 espositori saranno presenti in piazza San Michele e piazza IV Novembre nel weekend di San Valentino dalle 10.00 alle 19.00 per un appuntamento con la dolcezza assolutamente da non perdere.

Afferma il Vice sindaco Alberto Passino: “Siamo felici di poter offrire alla nostra città così tanti eventi e, tra questi, sottolineo la fiera del cioccolato che regalerà momenti di dolcezza per grandi e piccini”.

“Invito tutti – conclude il sindaco Riccardo Tomatis – a venire nel nostro splendido Centro Storico, ammirare i maestri cioccolatieri, acquistare qualche delizia e partecipare ai laboratori per creare, ognuno in base ai propri gusti, un cioccolatino”.