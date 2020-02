Il Grand Hotel Alassio, un "Grand" lusso tra il piacere del buon cibo e quello del benessere di vivere con "les pieds dans l'eau"

Il Grand Hotel Alassio Resort & SPA sotto la guida del General Manager Gianluca Borgna, riparte in questa nuova stagione 2020 con molte novità.

Dal 1898 una delle eccellenze dell’ospitalità italiana, l’hotel si distingue per lusso, raffinatezza e comfort e rappresenta la scelta ideale per una vacanza che non conosce stagioni: ogni mese, infatti, è quello giusto per apprezzare quest’angolo di Ponente Ligure ricco di natura e cultura.

Dopo un attento recupero storico, unito a un design moderno e confortevole, ideale per esaltarne il carattere, il Grand Hotel apre le sue porte 10 anni fa conservando intatto il proprio indiscutibile fascino. Il cinque stelle lusso è ubicato in una posizione privilegiata della costa, al centro del Golfo di Alassio, a pochi passi dall’antico Budello, uno dei carruggi più noti della regione e dal celebre Muretto, che porta impresse le firme di Ernest Hemingway, Fausto Coppi e altri illustri personaggi.

Le 61 camere e suite, spaziose, luminose, dal design contemporaneo offrono viste incantevoli su mare e collina. Inoltre, per gli amanti del piacere e del benessere, alcune suite vantano anche una spa privata, con sauna e idromassaggio.

GRAND RESTAURANTS

Il Grand Hotel Alassio rinomato per la sua eccellenza nella ristorazione offre un’ampia scelta di proposte gastronomiche: la più raffinata, come il Gazebo Restaurant, direttamente sulla spiaggia, è il punto migliore da cui godersi lo spettacolo del golfo alassino, all’insegna del gourmet, frutto della cucina creativa e raffinata dello chef Roberto Balgisi che diletta con il suo estro anche i palati più esigenti.

La stagione 2020 propone come novità il nuovo GH Bistrot che cambia spoglie e menù e che riserverà non poche sorprese. Tornano le cene stellate ad allietare l’estate e la spiaggia del Grand Hotel Alassio, dove cenare direttamente in riva al mare, circondati da una cornice ineguagliabile, per vivere un’esperienza emozionante.

Non potrà mancare il Beach Food, evoluzione dello street food, ma sotto il brand del Grand Hotel. Ideale per chi non vuole interrompere la giornata in spiaggia, o per chi preferisce cene a base di menù freschi e semplici, ma senza rinunciare alla qualità.

In alternativa, le nostre gustosissime pizze, caratterizzate da un impasto a lunga lievitazione e realizzate, secondo la tradizione napoletana, con l’esclusivo servizio Grand Hotel delivery in spiaggia, per chi proprio non riesce a staccarsi dalla sdraio del nostro beach club.

Inoltre, al GH Bar e a La Cave si aggiunge, durante la stagione estiva anche il Gazebino Beach Bar in spiaggia, un punto di ritrovo e di riferimento durante il giorno ma soprattutto per il Pas de Douche nel tardo pomeriggio per l’aperitivo classico prima di salire in camera a prepararsi per la sera.

GRAND WELLNESS & SPA

La Thalassio Medical SPA, sotto la guida del Direttore Sanitario, il Dottor

Augusto Gandolfo, e la SPA Manager Daniela Rossato, offre ai suoi ospiti uno spazio di 1500 m2, distribuiti su tre piani, in cui prendersi cura del proprio stato di salute e benessere, in un ambiente esclusivo e raffinato, con una piscina interna di acqua di mare mineralizzata, a 34º con idromassaggio, un percorso di Acque Talassoterapiche e una vasta proposta di trattamenti, sia medici sia estetici.

Oltre alla talassoterapia, il centro offre:

• Cure Idroterapiche

• Trattamenti viso

• Rituali Sensoriali

• Trattamenti Corpo

• Massaggi in cui spiccano le tecniche orientali e quelle hawaiane

• Le sedute terapeutiche

• Il wellness deluxe

Nell’area SPA vanno assolutamente ricordati i Rituali Marini al Calcio o al Magnesio, della durata di 1 ora e mezza o 2, e i Rituali Aufguss con le campane tibetane che fanno del venerdì sera un appuntamento da non perdere, per ritrovare uno stato di benessere attraverso i vapori della sauna e del bagno turco ed eliminare lo stress.

La nuova stagione 2020 propone quest’anno nuovi trattamenti e proposte fitness e sport.

GRAND SERVICE:

Molte attività sportive, Tennis e Golf con accordi e attività dedicate nei vicini campi di Alassio e Garlenda, ma anche servizio di biciclette, monopattini elettrici e in spiaggia standup paddle e canoe, per chi vive la vacanza all’insegna dell’attività sportive.

Inoltre, a disposizione dei clienti il servizio esclusivo di yacht privato con skipper, per escursioni o per raggiungere la Costa Azzurra o The Mall Sanremo a fare shopping.

IL GRAND KIDS FAMILY CLUB

Un nuovo servizio che rivoluziona il già ben collaudato Kids Club del Grand Hotel, ma con nuove attività per tutte le età.

GRAND EVENTI

Gli appuntamenti più importanti sono i classici Aperi-Wellness Musicali, la White Experience, festa d’inaugurazione della stagione estiva che quest’anno cambierà format, i Beach Party, e numerosi altri eventi da non perdere.

GRAND(I) SOGGIORNI – LE OFFERTE

Grazie all'offerta Prenota Prima, 10% di sconto su soggiorni prenotati entro il 29 febbraio 2020 direttamente sul nostro sito.

Al Grand Hotel Alassio inizia il conto alla rovescia per la stagione 2020:

ci vediamo il 25 marzo, fronte mare.