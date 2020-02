Regionali 2020, l'avvocato Renato Scosceria da Finale annuncia la sua discesa in campo al fianco di Toti con Fratelli d'Italia

Ci sarà nuovamente anche Fratelli d'Italia nella coalizione di centrodestra che sosterrà la ricandidatura del presidente in carica Giovanni Toti. Portavoce della provincia savonese per il partito che fa capo a Giorgia Meloni sarà l'avvocato Renato Scosceria.

Uomo di grande esperienza in campo politico, già consigliere comunale a Savona e Finale, proprio dalla cittadina rivierasca ha lanciato questa sera la propria candidatura, in un appuntamento organizzato dal circolo locale "Finale Tricolore" con la collaborazione dell'architetto Simona Invaldi, curatrice della comunicazione per il partito in provincia.

Una scesa in campo voluta dalla stessa Giorgia Meloni, conosciuta da Scosceria agli albori della sua attività politica: "Non le potevo dirle di no per i rapporti personali che abbiamo da quando muoveva il suoi primi passi nella politica, ma l'ho fatto convintamente per il periodo storico che il nostro Paese sta affrontando dal punto di vista politico" ha detto Scosceria salutando i presenti all'evento.

"Mia intenzione è dare un contributo forte a questa battaglia che conduciamo a livello nazionale - ha aggiunto il neo candidato -, e penso sia importante portarla in regione e farlo rappresentando la provincia di Savona. In questo momento non vi è un rappresentante a cui rivolgersi per un impegno propositivo: voglio portare una voce forte e seria, ed il mio passato dai banchi dell'opposizione lo dimostra".

L'avvocato Scosceria ha infatti ricoperto in passato la carica di consigliere regionale tra i banchi di Alleanza Nazionale, del quale è stato presidente provinciale per dieci anni.

L'appuntamento è stata anche l'occasione per stilare un primo bilancio dell'attività del circolo "Finale Tricolore, nato lo scorso novembre e presieduto da Antonio Piccione.

"Il grande valore aggiunto di Renato Scosceria, professionista molto noto nel savonese e anche fuori, è la sua grande esperienza in campo politico - afferma Piccione convinto della candidatura dell'avvocato -. Dopo ciò che è successo a seguito della caduta di Fini, siamo rimasti io insieme a lui che mi onora della sua amicizia fraterna: abbiamo deciso che forse è ora di ritornare in campo e di impegnarci in quelle che sono sempre state le nostre idee e i nostri valori. Penso che sia la persona giusta per tanti motivi. Direi che è il valore aggiunto, quello che potrebbe essere una nostra guida nel governare sia il territorio del savonese e poi, a cascata, i vari comuni".