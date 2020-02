Trofeo Laigueglia, Piana: "La semiclassica ligure conferma il ruolo di primo piano della nostra regione nel ciclismo"

Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha partecipato alla presentazione della 57esima edizione del Trofeo Laigueglia, in programma domenica prossima, 16 febbraio. La competizione apre il calendario ciclistico italiano 2020.

"La semiclassica ligure conferma il ruolo di primo piano nazionale e internazionale della nostra regione in questa famosa disciplina sportiva - spiega Piana - Prima la Milano-Sanremo e, qualche decennio dopo, il trofeo Laigueglia hanno avviato un fortunatissimo percorso, che si è consolidato nel tempo, e sono rapidamente diventate manifestazioni di indubbio richiamo anche turistico".

"La promozione del Trofeo nella nuova categoria ProSeries - aggiunge il presidente - rappresenta un ulteriore motivo di vanto per Laigueglia che, evidentemente, ha garantito agli organizzatori un servizio adeguato all’importanza della competizione e al livello dei campioni in gara e, contemporaneamente, un’accoglienza efficiente e di qualità agli appassionati del ciclismo, che ogni anno arrivano da tutta Italia e dall’estero per ammirare le prestazioni dei concorrenti lungo i 220 chilometri di percorso".