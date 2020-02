Savona, il 15 febbraio l'incontro "Dal rogo di Giordano Bruno all’abiura di Galileo Galilei. Filosofia, scienza e inquisizione"

In occasione dell’anniversario del rogo di Giordano Bruno (17 febbraio 1600) e della nascita di Galileo Galilei (15 febbraio 1564), entrambi perseguitati per il loro pensiero e i loro studi, il Circolo UAAR di Savona propone un incontro per riflettere sul tema dei rapporti tra filosofia, scienza e inquisizione. L’appuntamento è presso la sede del Planetario che sarà possibile visitare.

"Dal rogo di Giordano Bruno all’abiura di Galileo Galilei. Filosofia, scienza e inquisizione".

A seguire: visita al Planetario

Sabato 15 febbraio 2020, alle ore 17.00, presso il Museo nautico di Piazza Cavallotti 2 Savona. Ingresso libero.

Relatori: Rosanna Lavagna, Dario Zucchelli.