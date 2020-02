Ancintour: il 17 febbraio due incontri a Savona e Andora

Le novità legislative in tema di fiscalità comunale saranno al centro degli incontri di #Ancintour nel savonese, in programma lunedì 17 febbraio a Savona (ore 10) e Andora (ore 14.30).

Si parlerà, tra gli argomenti, della nuova Imu e del nuovo Fondo di solidarietà comunale, degli ultimi regolamenti sulla Tari, dei fondi di investimento strutturali del governo, del Piano strategico Fondo strade e le somme urgenze di Regione Liguria, di Milleproroghe, Decreto fiscale, Legge di bilancio, gestioni associate, assunzioni di personale nei piccoli comuni, l’annosa carenza di segretari comunali. "Materie complesse, ma alla base della vita degli enti locali", commenta il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai, relatore agli incontri.

"Sulla scia del successo della passata edizione estiva, l’Ufficio di Presidenza anche quest’anno ha avviato con grande piacere il tour nei comuni, che farà tappa lunedì prossimo a Savona e Andora – afferma il vicepresidente vicario di Anci Liguria Luigi Pignocca, sindaco di Loano – Gli incontri sono l'occasione per approfondire i temi più cari alle pubbliche amministrazioni, oltre che importanti momenti di aggiornamento sulle novità e sui risvolti operativi degli ultimi provvedimenti normativi del governo in materia fiscale. Ma se da un lato si fa formazione, dall’altro l’Associazione fa sentire la propria vicinanza ai comuni sulle questioni considerate prioritarie dagli amministratori locali", conclude Pignocca.

"Gli incontri di Anci nei territori – commenta il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio – sostenuti con forza dall'Ufficio di Presidenza che rappresento, forniscono un'importante chiave di lettura su temi complessi quali il decreto fiscale o la legge di bilancio, solo per citarne alcuni, e confermano il ruolo centrale di Anci come punto di riferimento e di confronto per tutti i comuni".

"Anci è sempre più vicina e attenta ai comuni, lo dimostra il fatto che questi incontri pensati per gli amministratori consentono al personale degli uffici di fare il punto su tematiche complesse ma importanti, ad esempio, per la composizione dei bilanci – sostiene il sindaco di Andora Mauro Demichelis, componente del collegio dei Revisori di Anci Liguria – Molte sono le questioni aperte che come comunità di sindaci solleveremo, penso al malcontento sul Fondo di solidarietà per i comuni virtuosi, sempre più alto, che non consente di realizzare quegli investimenti necessari per le comunità, nella fattispecie il miglioramento di infrastrutture e viabilità", conclude Demichelis.