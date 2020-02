Garlenda, nuovo direttivo per la Pro Loco (FOTO)

Grandi novità nella sfera associazionistica di Garlenda, è infatti cambiato il direttivo della Pro Loco Garlenda.

A seguito della fine del precedente mandato le nuove elezioni hanno portato molte novità: il presidente è Giancarlo Tassistro, socio fondatore e Garlendino doc, con tanta esperienza del territorio. Il vice presidente è Matteo Romano, anch'egli molto attivo nella vita del paese, al suo secondo mandato come segretario della Confraternita.

La giovane segretaria è Martina Cappato, da sempre volontaria nelle diverse associazioni del paese, mentre la Tesoriera è Caterina Murdaca, che sin dal suo trasferimento a Garlenda, ha partecipato alle iniziative del paese ed è anche Consigliera Comunale.

Con tantissimi voti e fiducia dei soci gli altri Consiglieri sono: Omar Alessi (socio U.C. e Protezione Civile Garlenda), Maria Aneto (socia Pro Loco e Croce Bianca Garlenda), Rosanna Canova (Corale e insegnante per molti anni a Garlenda), Christian Gallizia (socio Bocciofila, Confraternita e 500 Club Italia), Pierluigi Gemino (Confratello e socio Croce Bianca Garlenda, membro sezione ANFI Albenga), Graziella Girante (socia Pro Loco e Comitato Santa Caterina) e Claudia Rugalli ( socia 500 Club Italia e direttrice Ufficio Postale Garlenda).

"Il Direttivo si è già riunito in Consiglio e ha fissato il ricco calendario delle manifestazioni 2020, per il quale ci siamo prefissi numerose collaborazioni con le associazioni di Garlenda, le Pro Loco e i Comuni limitrofi e con gli enti benefici del territorio" dichiara il Presidente Giancarlo Tassistro.



È iniziata anche la campagna tesseramenti che propone a soli 10€ la tessera Pro Loco per l'anno 2020 e la tessera UNPLI (Unione Pro Loco Italiane) che offre anche convenzioni e vantaggi per tutta la famiglia.



Gli eventi 2020 partiranno sabato 29 febbraio con il Carnevale in piazza seguito da: 30 maggio passeggiata gastronomica "Passin Passetto"; 3/4/5 luglio 37° Meeting Fiat 500; 13 luglio Cena Elegante in Borgata; 7/8/9 agosto Sagra del "Pan Fritu"; 18 ottobre Sagra "Cavalli e Castagne".