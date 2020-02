Meteo: a Ponente cielo sereno, nubi a Levante e nella zona centrale della Regione

Diramato questa mattina il bollettino (aggiornato) di vigilanza meteorologica per la Regione Liguria.

Oggi, giovedì 13 febbraio, il transito di una rapida saccatura atlantica sarà associato a un intenso afflusso umido sudoccidentale che dal tardo pomeriggio determinerà piogge diffuse su BCE con cumulate significative su C; sono possibili rovesci o temporali al più moderati. Da metà pomeriggio venti da sudovest fino a burrasca sulla costa di A con raffiche fino 60/75 km/h sui capi esposti, forti da sud/sudovest altrove con raffiche fino a 70/80 km/h sui rilievi di BCE. Aumento del moto ondoso con mare localmente agitato per onda di libeccio su AB, agitato su C in serata.

Domani, venerdì 14 febbraio, nelle prime ore della notte, avremo ancora residue precipitazioni su C anche a carattere di rovescio o temporale d'intensità al più moderata. Nella prime ore della notte ingresso di venti da nord, nord ovest con raffiche fino a 40/50 km/h in particolare su B, in calo nel corso della mattinata. Nelle prime ore della notte moto ondoso in aumento sul Levante con mareggiate di libeccio su C, mare localmente agitato su B, molto mosso su A; mare in calo a molto mosso su tutta la costa già in mattinata.

Sabato 15 febbraio, non ci sono fenomeni meteo da segnalare.

Questa mattina il Ponente regionale si presenta senza nubi mentre addensamenti interessano il Levante e la zona centrale della regione.

I venti sono deboli settentrionali quasi ovunque, meridionali sullo spezzino mentre il mare è molto mosso con moto ondoso in attenuazione.

Nella notte temperature decisamente sottozero in molte zone interne della regione. I valori più bassi a Calizzano (Savona) con -5.4, Cabanne (Rezzoaglio, Genova) con -4.5, Sassello (Savona) con -4.1, Colle di Nava (Imperia) con -3.7, Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) con -3.4, Loco Carchelli (Rovegno, Genova) con -3.2. Nello spezzino da segnalare 0.3 a Santa Margherita Vara (Carro).

Queste le minime registrate nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 8.9, Savona Istituto Nautico 7.9, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 8.2, La Spezia 7.6.

Alle 11 temperatura massima ad Albenga Isolabella (Savona) con 16.8.