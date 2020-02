Quiliano, proseguono i lavori alla Faia, a Roviasca e ai Tecci, ma restano scoperti interventi da più di 3 milioni

Proseguono gli interventi a Quiliano sulle strade in località Faia, a Roviasca e ai Tecci dopo gli ingenti danni dell'alluvione del novembre 2019, ma l'amministrazione Isetta attende un intervento della Regione e del Governo visto che sul territorio i danni stimati si aggirano intorno ai 3 milioni e 700mila euro.

Sono già state deliberati 900mila euro di somme urgenze, che non bastano a coprire i restanti interventi da mettere in campo sul territorio. Circa una trentina le criticità che attendono di essere risolte soprattutto nell'entroterra e in via Pue, via Villanova, località Gallo, Nocetta e Montagna, via Capanne, via Pellegrini, via Viarzo e rio Pattano.

"I 900mila euro non bastano e noi abbiamo fatto il possibile per metterli a disposizione, ora però tra Governo e Regione ci devono dare una mano" spiega l'assessore ai lavori pubblici Silvio Pirotto.

Intanto le strade delle tre principali località sono tutte aperte e continuano i lavori di messa in sicurezza.