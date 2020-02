Ripascimento delle spiagge a Varazze: la sabbia in arrivo dal Sansobbia di Albisola

Le violenti mareggiate dello scorso novembre e dicembre hanno colpito anche le spiagge di Varazze con una grande erosione e come avvenuto nel 2019 anche quest'anno il Consorzio Oltremare (che ha al suo interno 10 stabilimenti balneari associati) e altri impianti varazzini hanno firmato una convenzione per il ripascimento delle spiagge.

La sabbia utile per sistemare il litorale del levante e ponente di Varazze verrebbe quindi prelevata, su benestare del comune di Albisola Superiore e con l'intercedere del comune di Varazze, dalla barra di foce del torrente Sansobbia.

La spesa, intorno ai 70-80mila euro, sarà coperta dai soggetti compresi nella convenzione.

"Un intervento necessario per consentirci di affrontare con più serenità la stagione estiva - spiega il presidente del Consorzio Oltremare Massimo Delfino - opereremo di notte e di giorno per non dare fastidio al traffico. In attesa del contributo della Camera di Commercio per i danni mareggiata sulle dighe soffolte".