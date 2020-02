Savona, rapinata la filiale di Banca Carige nel quartiere di Legino (FOTO)

Rapinata la Cassa di Risparmio di Savona, filiale di Banca Carige all'incrocio tra via Cadorna e via Bove nel quartiere di Legino. Secondo le prime informazioni, l'episodio sarebbe avvenuto nel pomeriggio odierno e avrebbe visto come protagoniste tre persone travisate con una maschera attaccata al viso che, dopo aver avvicinato la cassiera, hanno dichiarato di essere armati.

All'interno dell'istituto di credito, i malviventi si sono trattenuti ben più di dieci minuti (il tempo che ogni cassa impiega per erogare 5 mila euro) per tentare di racimolare più denaro possibile e prima di andarsene hanno rinchiuso quattro dipendenti e due clienti nello sgabuzzino: un dipendente della banca aveva però con sé la chiave ed è così riuscito ad aprire lo stanzino. Immediata a quel punto è scattata la chiamata alle forze dell'ordine.

Presenti sul posto gli agenti della Polizia di Stato per i primi accertamenti e la Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

A distanza di sei giorni, quindi, un'altra rapina nel capoluogo di provincia dopo quella avvenuta alla Cassa di Risparmio Savona (Gruppo Carige) di via Gramsci (leggi QUI) e per il quale era stato individuato il colpevole (leggi QUI).