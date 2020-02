Villanova d'Albenga piange la scomparsa del grande imprenditore Bruno Basso

"Un grande imprenditore, una persona meravigliosa, un amico sincero". Con queste parole piene di dolore e commozione il sindaco di Villanova d'Albenga Pietro Balestra ricorda Bruno Basso, che si è spento stamane all'età di 90 anni.

Attraverso un ricordo sul suo profilo Facebook istituzionale, il primo cittadino Balestra coglie l'occasione per tracciare un percorso della vita dell'imprenditore villanovese: "Ha iniziato nel 1964 come posatore di guaine impermeabili sviluppando e creando in seguito una azienda moderna, tecnologica ed innovativa nel campo del materiale per l'edilizia.

Ho sempre apprezzato la sua professionalità, l'intelligenza e la grande umanità.

Lo ricordo con la sua tenacia, la sua coerenza e la grande disponibilità ad aiutare sempre chi chiedeva aiuto.

Quando decise di realizzare la nuova azienda a Villanova ne fummo tutti entusiasti.

Una Azienda molto importante per il nostro territorio che dà lavoro ad oltre 50 famiglie ed è gestita in continuità dal figlio Fabio".

Il sindaco Balestra conclude con un pensiero ai familiari: "Desidero porgere le più sentite condoglianze e stringere in un forte abbraccio Fabio con la moglie Tiziana e l'adorato nipotino, a tutti i famigliari e ai tantissimi amici.

Caro Bruno ci mancherai, mi mancherai molto".