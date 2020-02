Diventa un gioco da tavolo "Donald Quest", la saga Disney firmata anche dall'albenganese Davide Aicardi

Esce in edicola in questi giorni un nuovo capitolo della saga di "Donald Quest", la serie di avventure di Walt Disney Italia che vede protagonisti Paperino e i suoi tre nipotini ideata da Stefano Ambrosio e che vede tra i suoi autori lo sceneggiatore albenganese Davide Aicardi.

Altri capitoli della emozionante vicenda si susseguiranno prossimamente, ma la vera novità è che questa settimana e la prossima, "Donald Quest" diventa anche un gioco da tavolo, basato proprio su questo format.

Nel campo della sceneggiatura, la firma di Aicardi da anni è diventata una certezza non soltanto nel campo del fumetto, ma anche in quello della televisione: tra le sue collaborazioni come autore ricordiamo ad esempio, negli anni passati, Camera Café su Italia 1, con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, e Piloti sulla Rai con l'accoppiata Enrico Bertolino/Max Tortora.

Gli impegni di lavoro portano spesso in giro per l'Italia Davide Aicardi, che però non dimentica la "sua" Albenga, dove è tra i docenti della Visual School (scuola di fumetto, arti grafiche e visive, sceneggiatura).

Infine, vero artista a 360°, Davide Aicardi sta riscuotendo successo a livello nazionale anche con la sua band Messer DaVil, dove è chitarrista e autore di testi e musiche delle canzoni.