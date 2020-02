Dove trovare in provincia di Savona l'annullo postale per San Valentino

Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli innamorati e dedica a San Valentino due cartoline filateliche, colorate ad animate, dove sono raffigurati alcuni tra i più importanti personaggi dei fumetti Disney già protagonisti di francobolli emessi recentemente.

Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare e festeggiare in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina al proprio partner o scrivendo e inviando un messaggio d’amore a chi è lontano.

Anche nell’epoca dei social network, Poste Italiane vuole quindi sostenere il valore della scrittura, scrivendo semplicemente una cartolina, un oggetto che rimane e che può essere custodito nel tempo.

Nella giornata di venerdì 14 febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, attivato inoltre un servizio filatelico temporaneo, con bollo speciale dedicato alla ricorrenza, presso i seguenti Uffici Postali savonesi: Alassio, in Piazza Paccini Tommaso Elena 38; Albenga, in Via Dei Mille 25; Cairo Montenotte, in Via Monsignor Bertolotti 2 e Savona Centro, in Via Au Fossu 2.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate, entro 60 giorni dalla chiusura del servizio temporaneo, alla competente sede Poste Italiane S.p.A. Filiale di Savona - Servizio Commerciale, in piazza Diaz 9 - 17100 Savona