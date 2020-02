Mercedes-Benz GLB: il SUV familiare fuori dagli schemi

È la versatilità il tratto distintivo di GLB, il nuovo mid SUV di Mercedes-Benz. Nonostante le dimensioni relativamente contenute (166 cm in altezza, 183 in larghezza e 463 in lunghezza), può ospitare fino a sette persone. Merito della terza fila di sedili, costituita da due posti supplementari che si possono abbassare a filo nel pianale del vano bagagli.

“GLB è adatto, ad esempio, ai genitori che devono accompagnare i bambini nei vari sport o a diverse attività nel tempo libero: a bordo di GLB possono salire anche gli amici dei figli”. Sono parole di Britta Seeger, responsabile del settore vendite di Mercedes-Benz Cars e membro del Consiglio direttivo di Daimler.

Nuova GLB prezzo, allestimenti e pacchetto off-road

Il Mercedes GLB prezzo parte da 35.390 euro e varia a seconda dell’allestimento. Alle cinque opzioni di listino (Executive, Business, Sport, Sport Plus e Premium) si aggiunge la serie limitata Edition 1: la versione speciale lanciata per festeggiare l’uscita del nuovo modello, disponibile solo per un anno.

Dal design degli esterni, caratterizzato da linee ridotte e sbalzi corti, si evince l’inclinazione off-road di GLB, che esprime al massimo il suo potenziale nelle versioni con trazione integrale permanente 4MATIC, specialmente se abbinata al pacchetto tecnico Offroad.

Quest’ultimo include luci per off-road che alle basse velocità aiutano a rilevare gli ostacoli e uno speciale programma di marcia aggiuntivo, che ottimizza la trazione, adattando la regolazione dell’ABS e l’erogazione della potenza alla guida in fuoristrada. Compreso nel pacchetto anche Downhill Speed Regulation, il sistema di ausilio alla marcia in discesa della Stella a tre punte.

Mercedes Benz Classe A Sedan e le altre novità di Stoccarda

GLB non è l’unica novità di casa Mercedes. Tra i modelli introdotti nel 2019 figurano il SUV 100% elettrico EQC, la nuova generazione di GLA e Classe G, e Mercedes Classe A Sedan.

Quest’ultima è una tre volumi dal design grintoso e accattivante, pensata per rilanciare le berline tra i giovani. Al suo interno è presente MBUX, l’innovativo sistema di infotainment proposto da Mercedes-Benz. Dotato di intelligenza artificiale e funzioni di autoapprendimento, consente di interagire con l’auto tramite comandi vocali.

I sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione di Classe A Sedan garantiscono elevati livelli di sicurezza. Il sistema di assistenza alla frenata, i sistemi PRE-SAFE e DISTRONIC, e l’anti-sbandamento attivo sono solo alcuni degli aiuti tecnologici forniti dalla Casa di Stoccarda per rendere unica l’esperienza di guida.