Carnevale in grotta a Borgio Verezzi

Le Grotte di Borgio Verezzi sono un patrimonio inestimabile sia del nostro comprensorio che della regione Liguria, per bellezza, importanza, unicità e caratteristiche geologico-minerali.

In un’ottica di continua promozione ed offerta per il territorio, con l’avvicinarsi della ricorrenza comunemente molto sentita, soprattutto dai più piccoli, ovvero carnevale, proseguono i progetti messi in campo per promuovere il sito naturalistico.

Dal 18 al 25 febbraio, infatti, scatterà l’iniziativa “Carnevale in Grotta”: i bimbi chi si presenteranno in costume da carnevale avranno la possibilità di entrare e visitare le grotte gratuitamente (ogni due bimbi gratis un adulto pagante), per aggiungere ulteriore allegria a questo periodo particolare.

In occasione della giornata di S. Valentino, invece, la Cooperativa Arcadia, attuale gestore del sito, ha organizzato, in collaborazione con la Trattoria Bruna, l’apericena in grotta, con un’illuminazione dedicata; la possibilità di avere un pacchetto estendibile anche alla cena completa, ha reso l’evento rapidamente sold out e che lo porta a prevederne future edizioni.

“Abbiamo ideato queste iniziative” spiegano dallo staff della Cooperativa Arcadia “sia per dare visibilità ad un sito di tale importanza, ma anche, e soprattutto, per dare la possibilità di accedervi a condizioni vantaggiose e in altri contesti, sottolineati dalla bellezza degli ambienti e delle sale”.

Le Grotte sono aperte dal martedì alla domenica, gli orari degli ingressi sono 9:30 - 10:30 - 11:30 - 15:00 - 16:00 - 17:00. Per maggiori informazioni ed essere sempre aggiornati sulle iniziative si puossono seguire i profili social (Facebook, Instagram e Twitter) “Grotte di Borgio Verezzi”.