La Savona Half Marathon è troppo faticosa? Cimentati nella Ten 10k e le strade savonesi saranno tue

Non ve la sentite di cimentarvi nella mezza maratona savonese? 21 km vi sembrano troppi? Allora la Ten 10k è la corsa che fa per voi.

Evento collaterale alla ‘Savona Half Marathon’ che partirà 3 minuti dopo la mezza maratona, è una gara di corsa su strada non agonistica, sulla distanza di 10 km.

La partenza gara sarà alle ore 9.33 da via Paleocapa, angolo via Manzoni (50 mt più indietro rispetto alla Half Marathon) e l'arrivo in via Paleocapa (gli atleti taglieranno il traguardo sotto il lato sinistro dell’arco d’arrivo).

Per potersi iscrivere, si può effettuare online entro mercoledì 11 marzo alle ore 23.59, attraverso il portale, con pagamento tramite: online(entro mercoledì 11 marzo ore 23.59) con Carta di credito, Paypal, Carta di debito prepagata + costo fisso di gestione iscrizioni online: € 2,00; Cartacea (entro martedì 10 marzo) presso i seguenti punti di vendita: Sporting Savona – Piazza Guido Rossa 26r (Palazzo Crescent) – 17100 Savona – tel. 0192048397 Il Pellicano – Via Manzoni 34-36r – 17100 Savona – tel. 019800679 + costo fisso di gestione iscrizioni cartacee: € 3,00 Il modulo di iscrizione cartacea è scaricabile da questa pagina.

Per tutte le informazioni riguardanti il programma dettagliato, le quote d’iscrizione, i requisiti di partecipazione, il ritiro pacco gara e pettorale, i servizi inclusi e i premi si può consultare il sito internet www.savonamarathon.it e la pagina Facebook “Savona Half Marathon”. Mancano 31 giorni e le strade savonesi saranno tue.