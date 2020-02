Maison&loisir: sarà l'ambiente il protagonista al Salone dell'Abitare di Aosta

Va definendosi nei dettagli la nona edizione di Maison&loisir, il Salone dell'Abitare di Aosta in programma da mercoledì 29 aprile a domenica 3 maggio; la manifestazione quest'anno si focalizza sui temi ambientali utilizzando lo slogan «Una casa verde», con scelte mirate da parte dell'organizzazione come la riduzione del consumo di carta per le attività promozionali, l'utilizzo di materiali riciclabili per gli allestimenti, la distribuzione di borracce per eliminare le bottigliette di plastica per l'acqua. Una scelta coerente con lo spirito del Salone, realizzato in una struttura di 9mila metri quadrati installata per l'occasione e smontata a fine evento. Così Miriam Ghigo, direttrice di Maison&loisir: «Siamo molto soddisfatti per la risposta degli operatori, a conferma che le questioni legate ai cambiamenti climatici sono davvero molto sentite».

In tale contesto sono già confermate le collaborazioni con Confindustria Valle d'Aosta e Legambiente per l'organizzazione di conferenze legate al tema della manifestazione, la presentazione del progetto «Fabbrica Aosta» di Aosta Future Camp, l'iniziativa di mobilità dolce «Boudza-te» e approfondimenti su qualità dell'aria e biomasse con professionisti e tecnici.

L'edizione 2019 di Maison&loisir ha registrato la presenza di 37mila visitatori (provenienti da Italia, Francia e Svizzera), 400mila contatti social e 249 stand espositivi, dall'edilizia all'arredamento, caratterizzandosi come un appuntamento di rilievo nazionale per il settore casa; il format della manifestazione prevede, accanto a seminari e laboratori tecnici, eventi e spettacoli per famiglie e bambini, con ingresso gratuito.

Info su www.maisonloisir.it