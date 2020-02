Savona, nella Sala Rossa la conferenza "La natura di Homo Sapiens. Darwin ci spiega perché siamo irrazionali"

Giovedì 13 febbraio 2020, con inizio alle ore 17,30, presso la Sala Rossa del Comune di Savona (g.c.), Piazza Sisto IV, in occasione del Darwin Day, il Centro di Documentazione "Logos" invita a partecipare alla conferenza "La natura di Homo Sapiens. Darwin ci spiega perché siamo irrazionali".

Introduce: Fabio Gallesio Centro di documentazione "Logos"; interverranno: Sergio Tortarolo, Professore di matematica; Domenico Saguato, Centro di documentazione "Logos" e Silvano Fuso Docente e ricercatore scientifico

Silvano Fuso, divulgatore scientifico di rilievo e autore di numerose pubblicazioni, rifletterà sulla natura di Homo Sapiens in un intervento dal titolo: “Darwin ci spiega perché siamo irrazionali”.

Le neuroscienze e le scienze cognitive hanno dimostrato come certe caratteristiche della nostra mente, che ci portano a dar credito a bufale e fake news, abbiano un'origine evolutiva. Il nostro cervello, infatti, non si è evoluto per renderci esseri razionali, ma per farci sopravvivere in un mondo molto diverso dall’attuale. Ma certe caratteristiche utili in passato alla mera sopravvivenza biologica, ci portano anche a commettere gravi errori sul piano logico e cognitivo. La razionalità ed il senso critico quindi non sono condizioni naturali per l’uomo, ma una lenta e faticosa conquista indispensabile per vivere nel complesso mondo di oggi.

La conferenza, che vedrà anche l’intervento di Sergio Tortarolo, è organizzata dal Centro di documentazione "Logos" e dal CICAP - Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (l'organizzazione educativa senza fini di lucro, fondata nel 1989 per iniziativa di Piero Angela per promuovere l’indagine scientifica e critica sulle pseudoscienze) e ha il patrocinio del liceo Chiabrera-Martini di Savona.