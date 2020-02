Savona, per San Valentino ritorna l'iniziativa "Un Museo per due"

Il Museo d'arte di Palazzo Gavotti apre le porte ai visitatori in coppia in occasione di San Valentino. Ritorna “Un Museo per due”, iniziativa che prevede una tariffa speciale a chiunque si presenti accompagnato in biglietteria: si entra infatti in due con un solo biglietto.

Il progetto è rivolto alle coppie di fidanzati ma anche a chiunque desideri trascorrere qualche ora in Museo con una persona a cui si vuole bene: amici, colleghi, nipoti, cugini.