Sempre più vicino il "Carnevalday" di Finalmarina

Per l’ottavo anno consecutivo Finalmarina si veste della gioia e dei colori delle maschere del Carnevalday, il carnevale dei bambini marchiato I Feel Good Finale e frutto dell’impegno e della creatività della vulcanica Nadia Saccone.

Per questa ottava edizione l’appuntamento è fissato per domenica 16 febbraio in piazza Vittorio Emanuele II.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Finale Ligure. Il programma prevede alle 14 il via alle iscrizioni (a offerta libera) in piazza dei Cannoni. Alle 14:30 le maschere partiranno da via Colombo e sfileranno sul lungomare e per le vie cittadine. Dopo la parata dei bimbi mascherati sul palco, anche quest’anno una giuria qualificatissima, formata da esponenti locali della cultura, del commercio, dell’informazione e del pubblico esprimerà le proprie preferenze.

I premi in palio sono tantissimi: oltre al 1°, 2° e 3° classificato assoluti ci saranno anche dei riconoscimenti per il concorrente più giovane, per chi proviene da più lontano, per la maschera più originale e per il gruppo più numeroso. Al termine della premiazione, tanto divertimento con i giochi di prestigio del Mago Taz.

Tanta musica con la colonna sonora a cura del Mago Taz e i piccoli potranno anche divertirsi con la “truccabimbi” Monica Pessina.

Il tutto si concluderà con una merenda tutti insieme a base dei prodotti forniti dai supermercati finalesi Conad e Despar. Inoltre, per tutto il pubblico, ci sarà una divertente pesca di beneficenza.

Commenta l’organizzatrice Nadia Saccone: “Non ho parole per esprimere tutta la mia gratitudine verso i commercianti finalesi, che ogni anno fanno miracoli per sostenere questo evento. Grazie di cuore all’associazione I Feel Good Finale per la collaborazione, alla Croce Bianca di Finalmarina per il servizio di pubblica assistenza all’evento, all’Associazione Carabinieri Sezione “Daniele Ghione” di Finale Ligure per il servizio di sicurezza e alla polizia locale. Un grazie veramente speciale va al Comune di Finale Ligure e all’assessore alla cultura e al turismo Claudio Casanova per il sostegno e la collaborazione. Grazie alla truccabimbi Monica Pessina, a Conad, a Despar e a tutte quelle persone e attività che ogni anno contribuiscono in vari modi alla buona riuscita della manifestazione”.