Graffiti sulle mura e "tappulli" nell'asfalto. Il decoro di Finalborgo in consiglio comunale

“Il regolamento del suolo pubblico prevede già clausole di garanzia per il Comune per gli interventi che vanno di volta in volta fatti - ha continuato Guzzi -. Essere però sempre presenti ogni volta che un ente o un privato svolge degli interventi è complicato per il poco personale a nostra disposizione. Prometto un'attenzione maggiore per i centri di valore come Finalborgo”.