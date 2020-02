Margonara, Melis (M5S): "Si provveda quanto prima alla bonifica e alla messa insicurezza dell'area per restituire ai cittadini una spiaggia molto amata"

"Il degrado che si è abbattuto sulla spiaggia della Margonara necessita interventi decisi e risolutori: l'area richiede infatti da tempo di essere attenzionata sia dal punto di vista della messa in sicurezza che da quello della bonifica. È doveroso, oltre che giusto per chi ha a cuore il proprio litorale e ne lamenta l'abbandono" commenta il consigliere regionale Andrea Melis commentando il perdurante stato di abbandono dell'area.

"Come M5S, esprimo il mio pieno sostegno all'istanza soprattutto verso Autorità portuale e le amministrazione locali per la parte di loro competenza. Auspico che le parti chiamate a rispondere, raccolgano la necessità di una messa in sicurezza dell'arenile, anche in funzione di una libera balneazione in questa bella e pregiata zona, così amata dagli abitanti del luogo" conclude Melis.